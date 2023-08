Priscilla má na nový pár Tomáša a Marcelu svoj NÁZOR: Televíznemu ženíchovi sa asi páčiť NEBUDE

Galéria (62)

Čiernovláska bola za každých okolností sama sebou a držala sa kréda "čo na srdci, to na jazyku". Televízia Markíza ju nedávno navštívila v práci a zisťovala, čo má polovičná Holanďanka nové. Z Prahy, kde pracovala v salóne vychyteného barbera Lakyho Royala, sa vrátila späť do Bratislavy. Stále sa živí ako barberka a v jej novom pôsobisku v širšom centre Bratislavy dokonca láka zákazníkov na to, že ich ostrihá v rôznych bláznivých kostýmoch – bola už letuška či Snehulienka. Priscilla pre Markízu priznala, že momentálne s niekým randí a na otázku, či je dotyčný známy, odpovedala záhadne: "Možno.“

Priscilla sa živí ako barberka. Zdroj: Instagram/barberlejdy

Tmavovláska nemá problém priznať, že sa v šou Ruža pre nevestu do televízneho ženícha Tomáša Tarra skutočne zaľúbila a to napriek tomu, že sa jej fyzicky nepáčil. "Bolo to kvôli jeho charakteru. My sme si brutálne sadli ako takí kamoši,“ porozprávala Pris s tým, že počas vysielania šou boli Tomášom v kontakte. "Po skončení šou, ako sa dal dokopy s Mackou, ten kontakt bol že žiadny. Keď už sú spolu, tak by to bolo aj blbé, keby sa s ním kontaktujeme my, účastníčky, keď už jednu si vybral,“ zhodnotila. Tomu, že sa Tomáš dal dokopy práve s Marcelou, sa potešila.