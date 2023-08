Pohroma u Plačkovej, prišla o predné ZUBY: Uf, taký ŠTRBAVÝ úsmev by ste mať nechceli!

Influencerka a podnikateľka Zuzana Plačková sa vôbec netají tým, že do svojej krásy je ochotná zainvestovať. A rozhodne to nie sú malé peniaze.

Galéria (69)

Pred rokmi si okrem iného dala vylepšiť aj svoj úsmev, rovnako tak spravil jej manžel René Strausz. Obaja teraz majú dokonalé zirkónové zuby a hollywoodsky úsmev ako z reklamy. Plačková svojho zubára navštívila len nedávno a ako píše Plus JEDEN DEŇ , jeho služby musela vyhľadať neplánovane aj teraz. Skončila totiž bez niekoľkých horných zubov! "Dobre vedeli, prečo mi majú ísť prerábať moje zuby a ja že, však to má ešte čas! No, má… Prídem domov po celom dni extrémne hladná, dám si prvé sústo a čo sa stalo,” prezradila v krátkom videu Plačková, kde ukázala svoj štrbavý úsmev.