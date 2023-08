Zdrvená twiinska Daniela: Prvé slová o POTRATE a ROZCHODE, a TAKTO reagoval Ibara?!

Galéria (62)

S hercom Victorom Ibarom sa dali dokopy v apríli tohto roka a ešte prednedávnom boli ako čerstvo zamilované hrdličky. Na ceste bol už aj ich spoločný potomok, Daniela prežívala prvý trimester tehotenstva. "Obaja sa veľmi tešíme,“ povedala speváčka v júni pre Nový Čas . Ako však tento denník teraz informoval, situácia sa šokujúco zvrtla. Kráska zo speváckeho dua Twiins o svoje druhé dieťatko prišla, a nielen to, skrachoval jej aj vzťah s fešákom zo seriálu Druhá šanca. Ako si denník všimol, Ibara aj Nízlová dokonca zo svojich profilov na Instagrame odstránili spoločné fotky!

Daniela Nízlová Zdroj: https://www.instagram.com/p/CoaKNckNGHT/