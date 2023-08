Známe Češky si nič NEDAROVALI: Skočili si do vlasov kvôli KABELKÁM!

Galéria (64)

Príbeh fashion a beauty youtuberky Týnuš Třešničovej v roku 2018 sledovalo celé Česko, počas nezvládnutej kulinárskej šou v istanbulskej reštaurácii totiž utrpela popáleniny na 35 percentách tela. Na tamojšej klinike ju dávali dokopy pol roka a na tele jej ostali neprehliadnuteľné jazvy. Sympatickej brunetke sa podarilo zotaviť a stále sa teší priazni fanúšikov, ktorým dáva nahliadnuť do svojho luxusného života. Ako si všimol portál Extra.cz , jeden z jej príspevkov zdvihol tlak spomínanej Hanychovej, ktorá sa rovnako ako Třešničková nachádzala v španielskej Marbelle.

"Dnes som sa trochu rozčúlila… Po stories Týnuš Třešničkovej, ktorá sa vysmievala chudobnému chlapcovi zo Senegalu za to, že sa snaží zarobiť si na jedlo prácou,“ zverejnila Agáta s tým, že Týnuš mala na Fendi pláži haniť chlapca, ktorý predával fejkové kabelky a radiť svojim followerkám, aby si ich za žiadnych okolností nekupovali. "Aj ja som si ju kúpila,“ odkázala Agáta a ukázala kabelku. "Marbella je pre každého. Ja som napríklad na Fendi pláži nebola, ale aj tak je to skvelé. Vodu máme rovnakú, alebo im to tam nejak filtrujú?“ rýpla si do Třešničkovej. Tá však Agátine slová nenechala len tak a známej influencerke to vytmavila.

Agáta Hanychová na pláži v španielskej Marbelle. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cu7RycfN3vM/