Bývalá superstaristka prišla o partnera: V najhoršom období jej pomohol Leoš MAREŠ!

Galéria (33)

Od smutnej udalosti prešlo niekoľko mesiacov a speváčka bola schopná začať rozprávať o tragickej udalosti: „No, už sa mám lepšie. Zamestnala som sa prácou, ktorá ma absolútne napĺňa. Ale teraz to na mňa doľahlo a budem situáciu riešiť so psychoterapeutom. Nechcem jesť antidepresíva, tak verím, že terapia pomôže,“ povedala speváčka pre český Blesk.

Ako to celé bolo? „Hneď potom, čo za mnou prišli policajti a oznámili mi, že sa Marcel obesil, to bol totálny šok. Nič iného som nevnímala, len to, že je mŕtvy. Hlavou mi prebehlo, ako to všetko sama zvládnem, ako to poviem deťom...“ Otvorila svoje srdce speváčka. Pritom túto smutnú správu oznámila svojim synom hneď, avšak 2-ročný Lenny ešte nevníma, čo sa stalo. S rodinou sa rozhodla presťahovať z Prahy na rodnú Moravu, kde je blízko svojich rodičov. FOTO ALŽBETY S MANŽELOM NÁJDETE TU!

Alžběta Kolečkářová prežíva bolestivé obdobie. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CoxhgsrrtQr/

„Pomáhajú mi psychicky aj finančne. Sú skvelými prarodičmi a chlapcom sa venujú. Stále sa oklepávame z tej tragédie. Mne to bude ešte trvať. Predsa len som myslela, že spolu s Marcelom zostárneme. Ale keď sa začali objavovať jeho psychické problémy, neriešil ich. Snažila som sa s ním o tom veľakrát hovoriť, bohužiaľ neúspešne. Terapie odmietal,“ priznáva. „Marcel odchádzal do zahraničia a vydržal tam vždy pár mesiacov. Pracoval ako kuchár. Vždy, keď sa vrátil, takto mesiac - dva to bolo medzi nami celkom dobré, ale potom začali zasa depresie a všetko išlo "do kytek". Ani deti ho nezaujímali. Naozaj strašné,“ objasnila situáciu, ktorá bola medzi ňou a manželom Marcelom.