Martin Madej má recept na šťastné manželstvo: Ako riešia nezhody?

S Pavlínou tvoria pár už 5 rokov. Manželia sú však len krátko a keď sa blíži hádka, vedia ako to vyriešiť.

Malý chlapec, ktorý v deväťdesiatych rokoch spieval o červenom ferrari aj malom psíkovi Bobim, je už pár týždňov ženatý. Áno povedal netradične v utorok bývalej superstaristke Paulíne Ištvancovej (30), s ktorou má syna Markusa (5). Napriek tomu, že si súkromie strážia, pootvorili dvere týždenníku Šarm .

Humor za čiarou

Madejovci porozprávali, ako prebiehalo ich prvé stretnutie. Ako Martin priznal, jeho humor je posunutý a nie každý ho dokáže prijať. Zrejme to bol osud, že sa zahľadel práve do ženy, ktorá má nadhľad. „Stretli sme sa na akcii, ktorú som moderoval, a Pauli tam prišla spievať. Vedel som, že príde, ale keď sme sa stretli, opýtal som sa: ‚Ahoj, a ty si kto?‘ (Smiech.) Dozvedel som sa, že odvtedy ma považovala za nekompatibilného človeka,“ spomína Martin. Cesty sa im skrížili opäť na krste albumu Thomasa Puskailera. „Už som sa chystala domov a pozval ma ešte na víno. Dodnes neviem vysvetliť, prečo som vôbec išla.“ Práve v období ich stretnutia prechádzali búrlivým obdobím, pretože boli obaja čerstvo rozídení. „Mali sme obdobie, že sme sa nevedeli rozhodnúť, či to chceme mať spolu vážne alebo nie. Aj sme sa schádzali, aj sme sa rozchádzali.“