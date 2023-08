Petrana odhalila škaredú pravdu o Tomášovi: PEKLO s televíznym ženíchom! A PODVÁDZAL ju s....

Galéria (52)

Rozchod zaľúbencov z Ruže pre nevestu bol preberaný azda z každej strany, no víťazka až teraz prerozprávala celú verziu svojho príbehu. Ako neušlo denníku Plus JEDEN DEŇ , mladučká Petrana prijala pozvanie do podcastu Pohofka, kde vytiahla šokujúce podrobnosti rozchodu s televíznym ženíchom Tomášom.

Petrana dnes priznala, že už pred odchodom do Thajska šípila, že niečo nie je v poriadku. Zdroj: TV Markíza

"Stále som mu hovorila, že nenávidím chodiť do posilky a mám rada iné športy ako tenis či jazdenie na koni. A on je taký typ človeka, ktorý nedokáže obsedieť doma a ja rada chodím von, ale mám rada aj svoj priestor, že som doma a oddychujem a on to nedokázal akceptovať. Aj keď som doma robila nejaké veci, videá alebo fotky na môj OnlyFans, čo je pre mňa práca, tak to nestačilo proste. Stále mal nejaký problém, že som tak často doma,” začala Petrana.

Vyjadrila sa aj k ich rozchodu. Čo sa podľa nej stalo? "Boli sme spolu zavretí u mňa v byte dva mesiace a snažili sme sa to nejako manažovať, ale chcela som mu dať aj priestor, aby bol v byte sám. Pamätám si, že som sa ráno zobudila a rozmýšľala nad tým, ako si naplánujem svoj deň, aby som ho náhodou niečím neiritovala. Prekážalo mu napríklad, že som sa zobudila, mne ráno trvá aspoň hodinku-dve, kým vôbec dokážem fungovať, že som si sadla na gauč a pozerala do mobilu. Snažila som sa to nejako meniť, aby som niečo robila a to ma začalo strašne utláčať. Keď som nejaký týždeň robila veľa vecí, bol strašne nahnevaný, že sa mu nevenujem.” Ich idylka sa postupne začala rúcať.