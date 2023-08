Trápenie Daniely Nízlovej pokračuje: Bolestivý pohľad a ďalšia operácia!

Daniela Nízlová (37) sa začiatkom apríla dala dokopy s hercom z Druhej šance a študentom medicíny Victorom Ibarom (26). Twiinska v rekordnom čase dokonca otehotnela, no nedávno prišiel obrovský šok. Dvojica sa rozišla a speváčka následne v 3. mesiaci prišla o dieťatko. A jej trápenie pokračuje. Aktuálne má zdravotné komplikácie.

To, že Twiinska Daniela Nízlová, ktorá je mamou malej dcérky Lindy (3), je opäť zamilovaná, sa prevalilo v apríli tohto roka. Učaroval jej herec z markizáckej Druhej šance Victor Ibara, ktorý sa ešte na jar 2023 ukázal v spoločnosti po boku vtedajšej frajerky Kristíny. Krátko na to sa exotický herec už túlil k známej speváčke. A ich vzťah nabral bleskovú rýchlosť, píše Plus JEDEN DEŇ.

Dvojica začala zverejňovať zamilované fotky a Victor čoraz viac trávil čas aj u nich doma. Hrdličky dokonca už medzičasom boli vyberať aj detský kočík. Ich šťastie však, žiaľ, nemalo dlhé trvanie. Dvojica sa podľa informácií Nového Času rozišla a speváčka navyše prišla o vytúžené dieťatko.

Na 8. kolo šou Let´s Dance prišla Daniela Nízlová s hercom Victorom Ibarom. Zdroj: Instagram.com/@danielatwiins