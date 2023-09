Papierové SLAMKY sú out, modelka Barbora Brušková boduje s jej EKO projektom!

Galéria (12)

Jej dokonalé krivky, výrazné črty tváre a elektrizujúce oči očarili svet modelingu a bol to práve on, kto u nej po prvýkrát prebudil vášeň pre ekológiu. „Vďaka modelingu som začala veľa cestovať a vtedy som pochopila, že sa dá žiť aj lepšie a oveľa viac v súlade s našou planétou. Mala som možnosť vidieť, ako veci fungujú v iných krajinách, a keď som sa následne vracala späť na Slovensko, už som sa k starým zaužívaným spôsobom nechcela vrátiť. Nápad založiť ekologický projekt prišiel tak nejako sám, keď sa ma jedného dňa veľmi dobrý kamarát opýtal, či som už počula o pití nápojov slamkami zo slamy.“ Barbore myšlienka nedala spávať a rozhodla sa, že chytí príležitosť za pačesy. „Moji blízki vedeli, že sa o ekologické témy zaujímam dlhodobo, pretože som to bola vždy ja, kto prišiel s nejakým nápadom alebo návrhom na zlepšenie fungovania domácnosti alebo s odporúčaniami ekologickejších alternatív, takže nikto nebol prekvapený. Práve naopak, všetci ma podporovali, za čo som nesmierne vďačná. Založiť značku a spoločnosť od úplného začiatku a úplne sama nie je jednoduché,“ hovorí Barbora, ktorá o pár mesiacov neskôr predstavila jej STROOI.

Eko slamky zo slamy a bambusu vydržia v nápoji dlhšie, ako tie papierové Zdroj: STROOI