Po takomto mieste túži každá žena: POZRITE, ako býva modelka Jessica Stam!

Nie je tajomstvom, že ceny apartmánov v New Yorku dosahujú astronomické výšky a vlastniť tu čo i len minibytík, kde akurát tak zložíte večer hlavu, vás môže pokojne stáť až milión eur. Napriek tomu je o bývanie v najrušnejšom meste sveta obrovský záujem a dopyt vysoko prevyšuje ponuku.

Vlastným lukratívnym kúskom tohto mesta sa môže pochváliť niekdajšia supermodelka Jessica Stam. Tá je dnes hrdou dvojnásobnou mamičkou, no jej dokonalé nohy ešte donedávna kraľovali svetovým mólam a jej tvár à la barbie zdobila tie najprestížnejšie magazíny. Návrhára Marca Jacobsa dokonca tak očarila, že po nej pomenoval jednu zo svojich ikonických kabeliek – „Stam“. Keď sa ešte ako nová nádejná tvárička modelingu presťahovala z Kanady do Veľkého jablka, vôbec netušila, akým smerom sa jej kariéra bude uberať. Prenajala si s ďalšími dievčatami malý apartmán mimo centra, odkiaľ obiehala všetky kastingy. Stosedemdesiatdeväť centimetrov vysoká kráska na svoje prvé ponuky naozaj nemusela dlho čakať a módne domy sa začali predbiehať, kto ju skôr obsadí do svojej kampane. Jessica síce za prácou lietala z mesta do mesta, New York, v ktorom sídlila jej materská agentúra, však ostal Jessicinou základňou. Prvé kľúče od svojho vlastného bytu dostala ako dvadsaťjedenročná. „Prežila som tu svoje najkrajšie spomienky. Za tie roky som tu zažila mnoho zábavných chvíľ, no spája sa mi aj s relaxom, pretože som si sem vždy po hektickom rozvrhu pracovných ciest, módnych prehliadok a fotení mohla prísť oddýchnuť,“ povedala na margo svojho bývania modelka.

Modelka Jessica Stam Zdroj: Nicholas Hunt