Obrovská TRAUMA českého moderátora: TAKTO sa dozvedel, že 5-ročný syn NIE JE jeho!

Český sympaťák, ktorý vystupuje pod prezývkou Nasty, má však za sebou obdobie, kedy mu do smiechu rozhodne nebolo. Ako píše Blesk , tento rok sa rozviedol so ženou, s ktorou vychovával synov Sebastiana (6) a Patrika (4). Ešte predtým, ako mu manželka oznámila, že ho opúšťa, sa dozvedel krutú pravdu. Po rokoch lásky a starostlivosti zistil, že vtedy päťročný Sebastian nie je jeho syn! "Zrazu prišiel cudzí človek a na rodičovskom mi povedal, že to staršie dieťa nie je moje!“ šokoval Nasty v podcase Pivo, Sunar a prachy.

Český moderátor Petr Cerha alias Nasty Zdroj: Facebook/NASTY

"Pravým otcom nie som ja,“ pokračoval. Hoci šokujúcemu tvrdeniu nechcel veriť, napokon podstúpil testy DNA. "Išiel som s deťmi na testy… A skutočne v nich vyšlo, že Sebík nie je môj,“ povedal moderátor Nasty. Ten sa výsledky testov dozvedel počas detskej oslavy, a o deň neskôr nasledoval ďalší šok. Manželka mu oznámila, že odchádza za iným mužom! Tieto všetky udalosti moderátora zdrvili a prechádzal temným obdobím. Bol tak na dne, že rozmýšľal nad samovraždou.