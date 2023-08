Vzťah Marcely a Tomáša napreduje: Po zoznámení s MAMOU aj odchod do Thajska? TAKTO to plánujú

Galéria (59)

Marcela Dolniaková si bola nedávno v Markíze vyskúšať moderovanie, po páde v štúdiu jej nepríjemne krvácala dlaň. Ako v následnom rozhovore pre televíziu priznala, je nemotorná a rovnako tak jej priateľ, televízny ženích Tomáš Tarr! "Odkedy sme s Tomim spolu, zistili sme, že sme na tom rovnako. Fakt sa nám každý deň niečo stane. Buď jeden spadne, druhý spadne, ten rozbije pohár…“ smeje sa tmavovlasá dračica. A ako sa vyvíja jej vzťah s úspešným influencerom a podnikateľom? "Je to už také uvoľnené, už sa nemusíme skrývať. Užívame si, máme nejaké festivaly pred sebou. Stále sme v rovine spoznávania sa, ale zatiaľ je to veľmi dobré,“ teší sa Macka.

Marcela a Tomáš v Ruži pre nevestu Zdroj: MARKÍZA

Jej vzťahu s Tomášom už drukuje čoraz viac ľudí, keďže zo začiatku vznikali podozrenia, že ide z ich strany len o kalkul kvôli publicite. "Na začiatku ľudia fakt tomu vzťahu neverili. Síce už máme dotočené po poslednej epizóde niekoľko mesiacov, ale na diváka to bolo strašne zbrklé, že vyhrala Petrana a potom vzápätí my dáme von, že randíme. Ale už tomu vzťahu fakt veria, a verím mu aj ja,“ zhodnotila Marcela. A verí mu zjavne aj fešák Tomáš, ktorý novú priateľku zoznámil so svojou mamou Ingrid!