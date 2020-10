Nová hviezda! Z dcéry miláčikov Hollywoodu, Umy Thurman a Ethana Hawka, vyrástla nádherná žena

Galéria (50)

Začalo to prácou v modelingu (rovnako ako v prípade jej matky a babičky), pokračovalo filmovým debutom v minisérii BBC Little Women a vyvrcholilo v netflixovom seriáli Stranger Things (Maya sa objavila aj vo veľkolepom filme Quentina Tarantina Once Upon a Time in Hollywood, rovnakú šancu dostala aj dcéra Brucea Willisa, Rumer).

Rodičia Ethan Hawke and Uma Thurma: Dvojica sa rozišla pre Ethanovu neveru. Zdroj: Fred Hayes

Napriek úspechu v šubiznise na štúdium na vysokej škole nezanevrela, a to napriek tomu, že má problémy s dyslexiou. Či už bude pokračovať v kariére herečky, alebo sa rozhodne pre život mimo celosvetovej pozornosti, je zrejmé, že Maya si razí svoju vlastnú cestu bez toho, že by ťažila z investícií svojich rodičov. Pozrite si jej FOTKY.