Veštkyňa vyložila trojicu OKTÓBROVÝCH kariet: Zlé správy pre väčšinu znamení

Váhy

24. 9. – 23. 10.

Bocian, Cesta, Hviezdy. Nečakaná ponuka, s najväčšou pravdepodobnosťou pracovného charakteru, vám poriadne zamotá hlavu. Môže ísť aj o súkromný návrh, ktorý by zásadne ovplyvnil vašu kariéru. Na jednej strane to bude niečo, čo chcete vyskúšať, na druhej strane cítite obavu zo zmeny a z možného výsledku. Situácia sa vyrieši sama, len jej dajte čas. Vďaka tomu sa naučíte počúvať svoje vnútorné vedenie, ktoré vám od začiatku hovorí, čo robiť alebo odkiaľ čakať nebezpečenstvo. Výsledok bude stáť za to a už koncom mesiaca by ste mali pocítiť zlepšenie kvality svojho života