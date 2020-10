O TOMTO krásavcovi ešte budete počuť: Plavec na dôchodku má vo vrecku obrovský kšeft! (GALÉRIA)

Galéria (18)

Noriega začal plávať už v mladom veku, nakoniec reprezentoval Peru na rôznych medzinárodných súťažiach. Po ukončení plaveckej kariéry (2007) sa presťahoval do New Yorku, kde sa angažoval v módnom biznise. V duchu hesla: "bohatstvo neznamená mať peniaze, ale možnosti," sa vrhol na gastro-podnikanie a otvoril si vlastnú peruánsku reštauráciu BABY BRASA. Pred 3 rokmi sa pustil do tvorby hudby, debutoval singlom „Me Aceleras“ a vlani vydal druhý singel „Tu Llamada“.

Jeho modelingovú kariéru odštartoval slávny fotograf, Noriegov rodák, Mario Testino. Vďaka odvahe, bezprostrednosti, profesionalite a božskému vzhľadu hviezdil postupne v špičkových kampaniach pre značky Dolce & Gabbana, Calvin Klein, Roberto Cavalli, Louis Vuitton a Hugo Boss. Aktuálne účnikuje v dráždivej kampani francúzskej módnej značky Jean Paul Gaultier k parfumu Le Male po boku Mitchella Slaggerta. Pozrite si Francove (sexi) fotky.

Drevitému základu dominuje sladká vanilka a tóny levandule kombinované s kardamonom - jedinečná vôňa, ktorú okamžite spoznáte, je aktuálne nasadená spolu s ďalšími skvostnými novinkami v 1. kole Eva Vôňa Roka 2020! Zdroj: EVR 2020