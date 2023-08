Nehoda modelky Natálie z Farmy: Hospitalizácia, otras MOZGU, zlomenina LEBKY… Ukázala FOTKY!

Galéria (33)

Hoci prišla na statok zadaná, diváci mohli sledovať, ako zahorela láskou k inému súťažiacemu – Miroslavovi Debnárovi alias Mesutovi. Dvojica sa dala dokopy a Mesut neskôr celú šou a s ňou aj tučný balík peňazí vyhral. Rozchod exfarmári ohlásili vo februári, ich láska sa skončila zhruba po roku a pol. Krásna Natália si teraz užívala leto, všetko však zmenila nepríjemná nehoda!

Mesut a Natália ešte ako šťastný farmársky párik. Zdroj: TV Markíza

"Júl začal rýchlo a mal pokračovať ešte väčším dobrodružstvom, ale to sa zmenilo v okamihu, keď som spadla nešťastne na biku… Otras mozgu, zlomenina v tvárovej časti lebky a pobyt na pár dní v nemocnici. Chvála bohu som sa z toho dostala a všetko sa zahojí, len to chce ešte niekoľko týždňov čas,“ priznala najnovšie priaznivcom na Instagrame brunetka s tým, že asi to mal byť signál, že by mala spomaliť.