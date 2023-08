Miss Daniela Vojtasová: Na mužovi ma zaujme jeho charizma aj vôňa

Je krásna, to je jasné. Veď sa stala víťazkou Miss Slovensko 2023. Dolnokubínčanka Daniela Vojtasová však nestavia na ideáloch krásy, pretože môže svetu ponúknuť oveľa viac.

Foto: The Manucurist

Popri vysokoškolskom štúdiu stíha profesionálne tancovať, venovať sa ekologickým témam a trvalej udržateľnosti, a ešte byť aj ambasádorkou EVA Vôňa roka. Práve o vôňach, ale nielen o nich, nám Daniela porozprávala.

Ako sa vám zmenil život, odkedy ste sa stali najkrajšou Slovenkou?

Je pravda, že po získaní titulu mi pribudli rôzne povinnosti a príležitosti, ktoré mi dávajú priestor realizovať sa. Môj život sa však v tom najpodstatnejšom nijak nezmenil. Aj naďalej budem študovať, pracovať a venovať sa tancu. Samozrejme, pre tento rok zostáva prioritou Miss. Mám za cieľ reprezentovať nás Slovenky v čo najlepšom svetle. Chcem ukázať, že svetu môžeme ponúknuť omnoho viac ako len našu fyzickú krásu.



Tohtoročná Miss Slovensko bola výnimočná v tom, že sa pri hodnotení nehľadelo len na ideál ženskej krásy, ale cieľom bolo nájsť ozajstnú osobnosť a búrať predsudky, že správna miss je len pekná tvárička. Prekážajú vám stereotypy spojené so ženskou krásou?

So stereotypmi a rôznymi predsudkami sa, žiaľ, stretávam každodenne. Mne osobne pripadá veľmi povrchné súdiť druhých na základe ich vzhľadu. Ženská krása vie byť darom, ale aj bremenom a krásne ženy sú často označované za umelé, jednoduché a hlúpe. Budem sa snažiť búrať tieto predsudky a ukázať, že fyzická krása a inteligencia sa navzájom nevylučujú.



Ste ambasádorkou EVA Vôňa roka. Aký vzťah máte k vôňam?

Veľmi sa teším, že môžem byť ambasádorkou tohto projektu. Vône totiž považujem za neoddeliteľnú súčasť môjho života. Prirodzene, okolitý svet vnímame prostredníctvom zmyslov a práve hudba či vône vo mne zanechávajú rôzne dojmy, spájajú sa mi so životnými etapami a výnimočnými udalosťami. Fascinuje ma komplexnosť parfumov a najmä to, akým spôsobom nás dokážu pozdvihnúť či odlíšiť.



Pamätáte si na svoj prvý parfum?

Ako pätnásťročná som si začala uvedomovať význam parfumov a ich schopnosť dotvárať prvý dojem, ktorý v ľuďoch zanecháme. Chodila som vtedy niekoľko dní do parfumérie a skúšala rôzne vône, kým som nenašla tú pravú. Bola pomerne sladká, no pocit radosti, ktorý vo mne zanechala, bol neopísateľný.

O vôňach je známe, že spoľahlivo prebudia spomienky. Aké vône sa vám spájajú detstvom?

Bolo ich celé spektrum! Či už to bola vôňa kvitnúcej lúky na Orave, páleného dreva pri opekačkách, alebo nedeľného jablčníka so škoricou, ktorý som zbožňovala. Každá z týchto vôní je iná, no pri každej sa mi vynárajú príjemné spomienky. Z parfumov spomeniem Olympea Aqua od Paco Rabanne, ktorý sa mi spája s etapou dospievania a s mnohými životnými zmenami. Moje prvé vycestovanie mimo Európy vďaka tancu, prvý televízny projekt, prijatie na vysokú školu a mnohé iné. Stala som sa oficiálne dospelou a tento parfum túto vyzretosť a ženskosť krásne podčiarkol.