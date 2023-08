Moderátorka Katka Jesenská prehovorila o veľmi ťažkom ROZVODE: Odrazila som sa z DNA!

Galéria (75)

Moderátorka Katarína Jesenská (52) patrí medzi populárne televízne tváre. Ženy jej závidia fantastický vzhľad, muži obdivujú jej šarm. Málokto by jej skutočne tipoval jej reálny vek. Napriek veľkému úspechu však aj Katka Jesenská zažila kedysi chvíle, kedy jej bolo nesmierne ťažko. O svojom dne prehovorila aj v šoubizovej relácii NAOSTRO týždenníka PLUS 7 DNÍ .

Diskusná relácia "NAOSTRO", ktorej hosťom bola Katarína Jesenská. Zdroj: EMIL VAŠKO

"U mňa bol zlomový rozvod. Vtedy človek príde na veci, na ktoré by asi keby nenastala taká krízová situácia nikdy neprišiel. Napriek tomu som bola vďačná, že som sa tak rozhodla. Povedala som si, že odídem, hoci to bolo veľmi ťažké. Bolo ťažké prijať to, že spoznáte tú druhú stranu, vtedy keď sa niečo udeje,“ priznala blond moderátorka a po prvýkrát prehovorila o ťažkom rozvode.

Rozvod ju doslova prevalcoval. "Trvalo to veľmi dlho a bolo to veľmi náročné. Prešla som si veľmi ťažkým obdobím. Som rada, že je za mnou. Myslím si, že ma to veľmi posilnilo. A keď som si myslela, že som úplne na dne, tak vtedy som sa z toho dna konečne odrazila a nejako to začalo celé fungovať,“ povedala úprimne.