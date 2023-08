Jasmina Alagič priznala, že sa s Rytmusom o ďalšie DIEŤA nesnažia: Bolo by to NEZODPOVEDNÉ

Galéria (52)

Synček Sanel teraz oslávil už 4 roky a slávni rodičia mu pri tej príležitosti venovali dojímavé vyznania."Štyri najkrajšie roky môjho života vďaka tebe. Neopísateľne ťa milujem a želáme ti všetko, čo ťa urobí šťastným,” napísala okrem iného rozcítená Jasmina a krásnymi slovami nešetril ani Rytmus. "Nezabudni, že pokiaľ tu budeme ja s maminkou, tak nikdy nebudeš v živote sám. Ľúbime ťa,“ odkázal Sanelkovi.

Jasmina s manželom a synom. Zdroj: Instagram jasmina_alagic

Portál Topky.sk teraz od Jasminy zistil, že s manželom ďalšie dieťatko v blízkej budúcnosti neplánujú. "Nie som tehotná. A ja sa stále pýtam, že ozaj mám také veľké spodné brucho? Ja musím prisahám bohu na ňom viacej cvičiť, lebo ja absolútne nerozumiem, že z čoho vlastne tieto fámy idú," krútila temperamentná Balkánka hlavou nad rečami, že majú s Rytmusom druhé dieťa na ceste. A prezradila viac!