Mirka z Ruže ukázala FRAJERA v plnej kráse: Je to fešák a TOTO fakt robí? WAU

A je to vonku, skutočne má priateľa! Neprajníci totiž ohrdnutú Mirku z Ruže pre nevestu obviňovali z toho, že nového partnera má len z trucu, alebo že si ho dokonca len vymyslela.

Ako píše Nový Čas pre ženy , Mirka sa však ocitla pod časovým tlakom štátnic, preto chcela počkať na vhodnú príležitosť. Finalistka z Ruže s novým mužom randí už niekoľko mesiacov, no odhalenie, že niekoho má po svojom boku, sa objavilo len nedávno. Do svojho príbehu na Instagrame pridala zábery, ako kráčajú ruka v ruke, no tvár svojho vyvoleného neukázala.

Mirka z Ruže pre nevestu je krásna žena mnohých talentov. Zdroj: Instagram.com/@mirkahri

Hoci sa Mirka chystala odtajniť svojho priateľa hneď po štátniciach, ktoré mala pred týždňom, zosypalo sa na ňu toľko vybavovačiek okolo školy, promócií a spolupráce, že na to jednoducho nebol čas. Zároveň sa fanúšikom zverila, akou oporou jej bol práve pred poslednou štátnicou – celú noc sa s ňou učil a udržiaval ju bdelú, aby nezaspala nad knihami. Samozrejme, že nemohol chýbať ani na jej promóciách, a teda očividne už pozná aj jej rodinu!

Mirka z Ruže to v šou dotiahla až do finále. Zdroj: Instagram.com/@mirkahri