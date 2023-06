Brzobohatý a Kuchařová: Najskôr rozvod, teraz žaloba!

Galéria (36)

Manželstvo Brzobohatého a Kuchařovej je už viac ako rok oficiálne rozvedené, no cirkevný súdny spor o anulovanie manželstva stále nie je vyriešený. V žalobe, ktorú Taťána podala na Metropolitný cirkevný súd v Prahe, sa Ondřejovi okrem iného vyčíta, že je sexuálne odlišný a odsudzuje jeho záľubu obliekania sa do ženských šiat. Dokonca tvrdí, že od nej požadoval sex ako žena. "Je toho na môj žalúdok naozaj priveľa. Už aj na moju rodinu útočia v kauze Kuchařová v Brzobohatého a celá kauza klesá pod najnižšiu úroveň verejného prania špinavej bielizne,” napísal Ondřej v úvode dlhého statusu, ktorý zverejnil na Instagrame koncom mája. Potvrdil svoju záľubu v ženskom prezliekaní, ale dodal, že ide len o hru na drag queen, ktorá nemá nič spoločné s jeho sexuálnou orientáciou.



Najkrajšia žena sveta, ktorá vyhrala Miss World 2006, tvrdí, že s Ondřejom si chcela založiť rodinu a zlomil jej srdce. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CmHdV2eDoGP/