Milan Peroutka ukázal svadobné FOTO so svojím mužom: Pozrite, ako im to pristane!

Galéria (15)

Spevák Milan Peroutka zožal obrovské množstvo gratulácií po správe, ktorá obletela slovenský aj český šoubiznis. Po vzťahu s Annou Slováčkovou sa zamiloval do teraz už manžela Dominika. Sám ďakoval svojim sledovateľom: "Keby som tu mal po skoro dvoch týždňoch zanechať jediné slovo, bolo by to ĎAKUJEM. Prečítal som si vaše správy aj komentáre, chcel som bez okolkov vedieť, ako na tom v Čechách sme. Gratulujete mi k odvahe zdieľať moje súkromie s vami, ale viete, čo bolo zďaleka najťažšie? Priznať to sám sebe," začal Milan.

Milan Peroutka s manželom Dominikom Zdroj: https://www.instagram.com/p/CuNGE3NLYk1/