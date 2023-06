Krásna Ráchel Šoltésová zo seriálu Dunaj sa vydala: Nevesta s napumpovaným DEKOLTOM

Galéria (39)

Dvojici to však nevydržalo a ona sa dala dokopy so sympatickým zubárom. Ráchel nového priateľa verejne priznala len minulý rok, píše Plus JEDEN DEŇ . "Áno, mám priateľa,“ povedala v relácii Neskoro večer Petrovi Marcinovi s tým, že jej nový objav pochádza z Oravy a vôbec nie je z umeleckej sféry. "On je môj zubár,“ uviedla Šoltésová.

Ráchel ako Kristína v seriáli Dunaj, k vašim službám Zdroj: TV Markíza