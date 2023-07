Koniec tajnostiam? Fialová má už celé ROKY tvoriť pár s TÝMTO známym mužom

Galéria (76)

Dnes má brunetka očividne po boku iného muža, no obaja razia heslo zatĺkať, zatĺkať, zatĺkať. Denník Plus JEDEN DEŇ ich ešte v lete 2019 pristihol na romantickej prechádzke, pričom vyzerali ako idylický dlhoročný párik. Herečka ani karikaturista Martin Šútovec alias Shooty nepatria do kategórie ľudí, ktorí by o súkromí rozprávali, no o ich vzťahu vedia už dlho všetci z ich najbližšieho okolia. "Zuzana tvorí pár s Martinom už viac ako päť rokov. Oficiálne to nechcú priznať kvôli herečkinmu synovi Dávidovi (26). Často ich však vídať aj na festivale Pohoda, kde sa tiež obaja tvária ´iba´ ako kamaráti. Nikto poriadne nevie, prečo,“ prezradil denníku vtedy zdroj z ich okolia.

V apríli 2018 sa spolu prvýkrát bez okolkov objavili na krste knihy budúceho primátora Bratislavy Matúša Valla. A hoci prišli spolu a vôbec sa netvárili, že sa stretli iba náhodne, keď zbadali fotografov, bočili od seba. Potom, čo sa médiá sústredili na krst knihy, Shooty sa hneď k Zuzane nápadne priblížil a držal jej kabelku. Ani tam Zuzana nechcela potvrdiť ich vzťah. "Som tu s mojimi kamarátmi,“ oznámila stroho.

Zuzana Fialová ako vyšetrovateľka Lukáčová v markizáckom krimi hite Klamstvo. Zdroj: tv markíza

V auguste 2019 sa denníku Plus JEDEN DEŇ podarilo nafotiť dvojicu v širšom centre Bratislavy, pôsobili ako dokonale zohratý pár. Okolo deviatej večer obaja vyšli z herečkinho bytu a sadli si do neďalekej reštaurácie. Približne po hodinke sa zdvihli, vybrali sa na neďaleké námestie a po prechádzke sa vrátili k Zuzane. Obaja však oficiálne svoj pomer tajili. "Všetci sú stále na svojom mieste,” odpovedala denníku Zuzana v apríli 2023 v rozhovore, keď dostala otázku, či má stále rovnakú známosť – Shootyho, ako sa to o nej šepká už roky.