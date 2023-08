Kolárovský prehovoril o ROZCHODE Nízlovej a Ibaru: TOTO si vyčíta!

Galéria (54)

Nový Čas vtedy informoval o tom, že markizácky fešák zo vzťahu vycúval, čo tehotnú twiinsku pochopiteľne zdrvilo. Následne v 3. mesiaci tehotenstva prišla aj o ich spoločné bábätko. Celá situácia šokovala ja speváka a herca Matúša Kolárovského, ktorý má dieťa s Danielou dvojičkou Veronikou a s celou rodinou má vrúcny vzťah. Z toho, že do nej pribudol Ibara, sa veľmi tešil aj kvôli dcérke Ney. "Bolo to fajn, že videla pri sebe viacero ľudí, ktorí majú podobný odtieň pleti, ako má ona,“ povedal teraz Novému Času s tým, že on sám si v detstve kvôli svojmu exotickému vzhľadu vytrpel svoje.

Matúš Kolárovský s Veronikou a ich dcérkou Neou. Zdroj: Instagram veronikatwiins

Ako pre denník priznal, Victorove rozhodnutie o rozchode prekvapilo aj jeho. "Tie veci okolo nich prišli dosť náhle, niekedy som to ani nestíhal registrovať. Bola to dosť taká kuriózna situácia aj pre mňa, keďže ja som mal v tom čase veľa koncertov, na ktorých som musel byť. Takže som nie vždy vedel, čo sa deje,“ povedal. Smutné udalosti ho očividne zasiahli a najviac ho trápi, že v ťažkých chvíľach nebol dvojičkám nablízku, nedovolili mu to totiž pracovné povinnosti "Veľmi ma to všetko mrzí, mohol som byť Daniele väčšou oporou,“ povedal.