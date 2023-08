Tormová ukázala TELO v plavkách po troch deťoch: Tie komentáre... Ľudia nemajú SÚDNOSŤ?!

Galéria (36)

Herečka, dramaturgička, spisovateľka, komička, no najmä mama. Kristína Tormová patrí medzi tie osobnosti slovenského internetu, ktoré si nedávajú žiadnu servítku pred ústa. Podobne to má aj so svojím obsahom, ktorý zdieľa na Instagrame. Ako si všimol Plus JEDEN DEŇ , nedávno sa so svojimi fanúšikmi podelila o záber z dovolenky, za ktorý si však vyslúžila poriadnu spŕšku negatívnych komentárov. "Autoportrét z kempových záchodov, alebo Lepšie to už nebude," napísala k fotke Kristína. Fotka v plavkách, ktorú Kristína zverejnila pred pár dňami, rozdelila jej fanúšikov na dva tábory.

Kým niektorí jej zanechávali milé slová o odvahe a sebaláske, iným to nedalo a negatívne komentáre či nadávky sa pod jej fotkou začali čoraz viac kopiť. Aby toho nebolo málo, komentáre očividne niektorým nestačili a Kristínu sa rozhodli osloviť aj cez správy. "Čauko Kika! Videla som tvoju fotku v plavkách. Nechceš pomôcť s postavičkou? Mohla by si ju mať krásnu. Mala by si so sebou niečo robiť, kým nie je neskoro," napísala influencerke do správy istá odvážna trénerka.

Premiéra ukrajinského filmu “Dovbuš” v Bratislave. Na snímke Kristína Tormová. Zdroj: EMIL VAŠKO

"Milá pani Tormová, netreba vždy a za každú cenu robiť foto. Je to nechutné a nemyslím si, že ľudia sú na vás zvedaví. Obťažuje to. Nabudúce sa vykaďte a nezabudnite to zavesiť na internet. Trochu sebareflexie by nezaškodilo," napísala pani Etela. Jej komentár nepohoršil len samotnú autorku fotografie, ale aj mnohé ženy, pre ktoré je Kristína inšpiráciou. "Toto je krásne telo mamy troch detí," prišla na obranu komičky slečna Petra.