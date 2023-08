Bohuš Matuš ukázal o 30 rokov mladšiu manželku na sexi FOTKE: Fú, mal by si ju STRÁŽIŤ

Galéria (43)

Jeho vzťahu s o 30 rokov mladšou školáčkou ľudia veľké šance nedávali a na umelca pozerali cez prsty. Bohuš a Lucie však dokázali, že to spolu myslia vážne, v roku 2020 sa im narodila dcérka, v roku 2021 si povedali "áno“. Dnes má umelec 50 rokov, jeho manželka Lucie 20 a dcérka Natálka 2,5 roka. O rodinnom živote teraz Bohuš porozprával pre Extra.cz a priznal ťažké chvíle. O malú dcérku má prirodzené obavy, no posťažoval sa, že jeho mladučká polovička je úzkostlivá až prehnane.

Lucie porodila umelcovi jeho prvé dieťa ako 17-ročná. Zdroj: Instagram

"Manželka je oveľa horšia než ja, keď bola Naty malá, mali sme tri elektronické pestúnky a stále to len pískalo,“ povedal. Manželku kvôli tomu dokonca viackrát konfrontoval. "Hovoril som jej, nech neblázni, že to takto nemôže preháňať, inak sa nikdy nevyspím,“ tvrdí Bohuš s dodatkom, že nedostatok spánku znášal veľmi zle. "Myslel som už, že zošaliem, keď bola ešte malá,“ spomína. Uznal, že Lucie je úzkostlivá aj preto, že ich Natálka sa do všetkého vrhá po hlave.