Katka z Ruže pre nevestu ukázala postavičku v plavkách: Oproti Turecku je to ROZDIEL!

Galéria (53)

Katarína Talanová si z Turecka odniesla aspoň titul Miss Ruža, ktorý jej udelili porotkyne Virgínia, Priscilla a Marcela. Speváčka vtedy zažiarila aj v promenáde v plavkách. Ako Katka už pred časom odhalila fanúšikom, v čase nakrúcania romantickej šou mala 70 kilogramov, po návrate z Turecka sa jej však podarilo zhodiť 12 kíl. S aktuálnou hmotnosťou 58 kilogramov sa podľa vlastných slov cíti najlepšie.

Katka vo vile vyhrala titul Miss Zdroj: Instagram/katytalan_

"Zamerala som sa na prerušovaný pôst. 16 hodín nejem a 8 hodín mám vyčlenených na jedenie. Vysadila som cukor. Jediný cukor som prijímala v ovocí a to trikrát do týždňa. Múku ani pšenicu som nejedla a nahradila zeleninou. Žiadne mliečne výrobky, okrem syra. Do fitka nechodím ale nahradila som to dlhými prechádzkami a turistikou s mojim psíkom," odhalila v apríli pre magazín EVA, ako sa jej podarilo schudnúť.