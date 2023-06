Uplakaná Tormová s manželom nahrali smutný odkaz: KONČÍME!

Galéria (45)

Ako si všimol magazín EMMA , Kristína Tormová s manželom Petrom si sadli pred kameru a zverejnili oznam, ktorý by čakal málokto. "Nieee, nerozvádzame sa… My len končíme," vyjadrila sa. Herečka má totiž vlastnú značku tričiek, charakteristickú pásikavým vzorom a vtipnými nápismi od výmyslu sveta. V jej tričkách už neraz pózovali aj jej kamaráti z radov celebrít a boli jednoducho Tormovej poznávacou a zabehnutou značkou. Zjavne sa jej však nedarilo podľa predstáv. "Naša značka Koláčová definitívne končí. Po štrnástich rokoch," vysvetlila Kristína, ktorú doplnil jej manžel.

"Posledné dva roky dostávame intenzívne signály, že lepšie to už nebude. Radi by sme skončili nezadlžení a v dobrej nálade," povedal Peter. "Skôr než umrieme z frustrácie z tejto doby a sveta," doplnila ho Kristína, ktorá sa tiež vyjadrila, že si už niekoľkokrát poplakali a slzy neudržala ani pri nahrávaní videa so smutným oznamom. Aktuálne rozpredávajú všetko, čo majú na sklade, s veľkými zľavami.

Kristína Tormová v tričku vlastnej značky. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CnkQ2XAoAPX/