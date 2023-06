Dara Rolins bez okolkov: Svadba s Nedvědom? Určite NIE!

Galéria (50)

Tak krásny pár, a tak veľa lásky im vidieť v očiach. Všetci ich fanúšikovia čakajú už len na jeden jediný moment, kedy si povedia svoje áno a ich vzťah bude spečatený. Budeme vás však musieť sklamať, pretože Dara má v tejto téme jasno a svadba s Nedvědom rozhodne nebude!

Dara Rolins Zdroj: Instagram Dara Rolins