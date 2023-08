Na Jadrane ako doma: Ktoré plavky Ivany Gáborík by ste brali?

Galéria (14)

Investícia do prímorskej nehnuteľnosti je pre čoraz viac Slovákov príjemnou realitou. Tak, ako aj pre Gáboríkovcov, ktorí už dva roky vlastnia obrovský bytový dom v chorvátskom letovisku Zatoglav a kam zo Slovenska, spolu s dcérkami, pravidelne utekajú za slnkom a morskými vlnami. "Raj na zemi," napísala na margo ďalšej z dovoleniek na sociálnej sieti Ivana. Tentokrát dovolenkujú spolu s jej bratom Tomášom a jeho rodinou, a tak je im na chorvátskej pláži ale aj na palube jachty naozaj veselo.

Nebola by to ale Ivana, aby dovolenku nepovýšila na malú módnu prehliadku. Čo deň, to iné plavky a všetky na nej vyzerajú absolútne dokonale. Hoci ako ona sama skromne (a možno s falošnou skromnosťou) tvrdí, že po dvoch pôrodoch jej postava ešte nie je v dokonalej forme, my si dovolíme nesúhlasiť. "Po dvoch pôrodoch preferujem plavky s vysokým pásom alebo celé. (diastáza, hernia a uvoľnená koža … chce to všetko čas, ale na teraz sa cítim pohodlne takto)." Nuž a ktoré by ste brali vy?