Smrtiace koktaily ako výsada hviezd? Fičíme na nich aj my!

Judy Garlandovú poznáme ako hlavnú predstaviteľku v Čarodejníkovi z krajiny Oz, ale väčšinou jej materské štúdio dávalo úlohy dievčat s nevinným kukučom. Na plátne bola škaredým káčatkom, ktoré hľadá lásku. Dievča od vedľa, nie sexy kosť. Nesmela zostarnúť, stať sa vizuálne ženou (zmluva ju dokonca dvakrát prinútila ísť na potrat) a z jej dievčenského pohľadu chcel Hollywood vytrieskať rýchlo čo najviac.

Nuž a vďaka prísnym zmluvám, (a)morálnym klauzulám a minimálnym zákonom o detskej práci mohli šéfovia štúdií presadzovať detské hviezdy závratným tempom. Garlandová pracovala šesť dní v týždni, niekedy ťahala 18-hodinové šichty, počas ktorých neustále spievala a tancovala, aby natočila čo najviac filmov. Aby si udržala energiu a znížila váhu, štúdia ju zásobovali „povzbudzujúcimi tabletkami", amfetamínmi, ktoré ju udržiavali v dobrej nálade a v čulosti po celý deň. Keď nemohla spať, dodávali jej tabletky na spanie. „Po štyroch hodinách nás zobudili a opäť nám dali tabletky na povzbudenie," povedala Garlandová. Užívala ich počas celého nakrúcania filmu Čarodejník z krajiny Oz.

Si tučná, tu máš tabletky

Keď pribrala na váhe, nútili ju, aby brala viac „speedu“, zatiaľ čo tlačoví zástupcovia médiám hovorili, že sa stravuje ako vodič kamióna a prežíva dokonalú mladosť plnú radosti z práce. V skutočnosti jej hlas slabol, chorľavela a keď sa predsa len objavila na pľaci, vyzerala ako námesačná, dezorientovane pozerala do prázdna. Keď bola pod vplyvom drog, správala sa paranoidne alebo halucinovala. Pomoc našla na klinike v Bostone, kde sa naučila znova jesť a spať.

Tri jedlá denne, minimálne sedem hodín nerušeného a spontánneho spánku. Táto slasť trvala presne tri mesiace. Následne sa v rámci plnenia podpísanej zmluvy Judy Garlandová vrátila do Hollywoodu, kde ju namiesto otvorenej náruče čakal rozsudok – si príliš tučná. A tak sa opäť vrátila k tomu, čo ju v Hollywoode naučili – k hladovkám a k tabletkám, ktorá ju nakoniec zniesli zo sveta. Závislá od každodenného kokteilu stimulantov a antidepresív zomrela vo veku 47 rokov, sedem rokov po kolegyni Marilyn Monroe.

Ani Slováci nezaostávajú

Ak sa vám to zdá byť pritiahnuté za vlasy a vidíte v tomto príbehu len lesk a biedu Hollywoodu minulého storočia, asi vás prekvapí, že podobné koktaily, hoci v pozmenených, modernejších podobách sú aj súčasťou našej doby. Stavy, kedy človek vo veľkom strieda sedatíva a, naopak, stimulanty nie sú v ordináciách slovenských psychiatrov ničím neobvyklým. „Nazval by som to extrémom, no smutné je to, že takýto postup nie je až tak zriedkavý. Večer rýchlo zaspať a ráno sa rýchlo prebrať s pomocou nejakej látky je predsa bežná prax, bez ohľadu na to, či sa jedná o liek, inú psychoaktívnu látku, prípadne či je alebo nie je legálna. Samozrejme, z dlhodobého hľadiska nie je takéto správanie voči sebe prospešné ani fyzickému ani mentálnemu zdraviu. Ak človek večer nevie zaspať a tieto ťažkosti trvajú dlhšie než je ochotný tolerovať, mal by sa obrátiť na lekára a riešiť problém odborne, rovnako je to aj s tzv. ranným nakopnutím. Zároveň netreba zabúdať na spánkovú hygienu. Zdravý, dostatočne dlhý nerušený spánok je nemenej dôležitý ako zdravé jedlo a čistá voda,“ dodáva Mykola Zholob.

Klub 27 a jeho démoni

Ide o súbor najnepochopiteľnejších a najtragickejších náhod v histórii rock'n'rollu. Pojem Klub 27 sa stal všeobecne známym po smrti Kurta Cobaina v roku 1994, pričom rockoví fanúšikovia si jeho vek spojili s vekom Jima Morrisona, Janis Joplin, Briana Jonesa a Jimiho Hendrixa. Títo štyria hudobní vizionári zomreli v priebehu iba dvoch rokov po sebe a už vtedy, v 70-tych rokoch, tajuplná dvadsaťsedmička solídne spúšťala zimomriavky nejednému fanúšikovi modernej hudby. A nemuseli byť ani poverčiví. Keď v roku 2011 zomrela Amy Winehouse, tiež vo veku 27 rokov, akoby to už prestávala byť náhoda.

O neslávne slávnom Klube 27 vzniklo rokmi množstvo mýtov a špekulácii, nie je ale vylúčené, že pravda je poprepletaná a zamotaná práve v nich. Akurát jej „členovia“ nám ju z hudobného neba, kde ich fanúšikovia tak radi situujú, už nepovedia. Ich spoločným menovateľom bol nielen vek, v ktorom zanechali svoju pozemskú púť, ale aj podobný životný štýl, súkromní démoni a závislosti, ktorým kvôli nim prepadali. Boli väzňami vlastného imidžu, nechali na sebe parazitovať nesprávnych ľudí bez kontroly a potrebnej asertivity, pritom v duši sa cítili stratenými pustovníkmi. Utiekali sa k tomu, čo im pomáhalo zabudnúť na ich trýznivú každodennosť - k alkoholu, k drogám, k antidepresívam.