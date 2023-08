Hanychová a Soukup: KRÍZA po narodení bábätka! Po veľkej HÁDKE bývajú ODDELENE

Galéria (51)

Vzťah moderátorky a influencerky Agáty Hanychovej (38) s mediálnym magnátom Jaromírom Soukupom (54) začal minulý rok v júni a veľmi skoro nabral raketové tempo. Ich spoločná dcérka Rozárka prišla na svet v apríli a je teda jasné, že ju splodili krátko po zoznámení ešte ako čerství zaľúbenci. Agátina mama, herečka Veronika Žilková, dokonca neudržala jazyk za zubami a v rozhovore pre týždenník Sedmička prezradila, že jej dcéra so Soukupom počali dieťatko v Marbelle, kde šéf TV Barrandov vlastní vilu. "Ja hovorím, že slečna Rozárie je výsledok jednej krásnej noci v Marbelle,“ vyjadrila sa Žilková. No a práve v španielskom letovisku, kde si Agáta s Jaromírom pred rokom užívali svoju horúcu lásku, mal ich vzťah dostať vážne štrbiny!

Rozárka v Marbelle. Zdroj: Instagram Agáta Hanychová

Toto leto tam totiž trávili opäť, už aj s novým členom rodiny. Situácia medzi partnermi sa mala vyostriť natoľko, že si Soukup zbalil kufre! "Agáta s Jaromírom sa v Španielsku príšerne pohádali. Prebehla tam šialená scéna, Soukup sa zobral a vrátil sa do Česka o niekoľko dní skôr,“ povedal zdroj pre Extra.cz . Keď sa z Marbelly vrátila aj Agáta s dcérami, neprišiel ju na letisko vyzdvihnúť partner, ale mama Žilková. Podľa zistení spomínaného webu si mediálne známy pár len pár mesiacov po narodení dieťatka dáva od seba pauzu! Keďže sa v kuloároch začali šíriť správy dokonca o rozchode, Agáta sa rozhodla prehovoriť. Priznala, že s otcom svojej dcérky spolu aktuálne nebývajú.