Blíženci

Ľudia narodení v znamení Blížencov sú citliví a oddaní láske. S partnerom si budujú vzťah plný dôvery a vzájomného rešpektu. Blízkosť milovanej osoby je pre nich ako vzduch, bez ktorého vy nedokázali žiť.

Vodnár

Vodnár je rád užitočný a rád sa stará o svojich blízkych. To sa prenáša aj do vzťahu s partnerom, ktorého bezpodmienečne miluje. Dobre si uvedomuje, aké vzácne je natrafiť na skutočnú lásku, bez ktorej by nedokázal žiť.