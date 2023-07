Augustová EVA práve v predaji: S očarujúcou Sarah Arató na titulke a lákavými darčekmi

Slávny nápis HOLLYWOOD na kopci nad L.A. slávi svojich okrúhlych 100 rokov a EVA sa pridáva k tejto oslave. Prezradíme, kde sa vzal nápis, ktorý je synonymom pre úspech a slávu, ako vznikol Chodník slávy, kde najskôr stretnete celebrity, aké sú hviezdne zárobky i kto sú celebritní rivali. Naša šéfredaktorka Evka Blahútová nás zoberie na svoje stretnutia s najväčšími hviezdami. Povieme viac o fenoméne dopamine nation, sexizme v šoubiznise, mágii celebritných maskérov i beauty tajomstvách legiend ako Marilyn Monroe či Elizabeth Taylor. Poradíme, ako vypestovať dlhé vlasy a ukážeme aj, ako sa vyvíjali estetické zákroky hviezd. Na titulke vás poteší krásna Sarah Arató a na vybraných predajných miestach aj pribalený darček - výživový doplnok Activefem a šperky s kryštáľmi Swarovski.

Sarah Arató vyrastala v starom kamennom mlyne, kde, ako hovorí, boli studené steny a teplo v duši. Sympatická Slovenka, hoci meno tomu na prvé počutie nenasvedčuje, je jednou z najvýraznejších tvárí našej mladej hereckej generácie.

Deväť písmen, z ktorých sa stalo synonymum slova film, no v ich tieni stoja ďalšie: úspech, sila, peniaze aj večná sláva. Hollywood je továrňou na sny a ak o tom náhodou neviete, dáva vám to o sebe vedieť už z diaľky.

Keby bol Hollywood na Slovensku, vedeli by sme presne, kto by sa podieľal na tých najväčších trhákoch. Pretože aj na domácom malom piesočku sa môžeme pochváliť veľkými menami, ktoré dávajú našej tvorbe svetový rozmer. My sme ich vyspovedali!

Zúčastniť sa na slávnostnom odovzdávaní Oscarov je splneným snom nielen svetových celebrít, ale každého, kto dostane možnosť ich na vlastnej koži zažiť. Podarilo sa to aj týmto známym Slovákom, ktorí EVE prezradili pikošky.

Freelance novinárka Magdaléna Rojo a jej manžel Noel zmapovali osudy žien a pretavili ich do knihy. Má trochu zimomriavkový názov – Ženy, ktoré zostali. O tom, aké je žiť v komunite, kde rozvod neprichádza do úvahy, ani keď ste manžela nevideli dekádu, nám porozprávala Magdaléna.

Aký iný než čistý olej z Talianska mohla herečka Sophia Loren využiť pre svoj pôvab? Katherine Hepburn si pre zmenu po večeroch miešala domáci píling, vďaka ktorému bola jej pleť žiarivá a mladistvá.

Šéfredaktorka Evka Blahútová sa podelila o krátke príbehy s celebritami, ktoré mala to šťastie stretnúť. Aký kompliment dostala od Victorie Beckham a čím ju zaskočila Adriana Lima?

Tvár má viac než 55 svalov, ktoré neustále zapájame. Je rozdiel, či ich iba používame alebo ich aj posilňujeme. Pravidelným a správnym cvičením tvárovej gymnastiky sa svaly prekrvia, podporí sa cirkulácia lymfy, zvýši sa prísun kyslíka a živín.

Hollywood bol za svoju storočnú existenciu dejiskom závažných prehreškov, a to sme ich nazvali len tak mierne. Niektoré sa nenápadne zamietli, iné narobili rozruch a spustili revolučné kampane. Jedno je však isté – kauzy, ktoré otriasli šoubiznisom, takmer vždy vyplávajú na povrch.