História pásikového trička: Dnes ho všetky milujeme, ale kto ho naozaj preslávil?

Nepoznáme živú dušu, ktorá by nemala v šatníku aspoň jedno jediné pásikové tričko. My ich máme hneď niekoľko, v rôznych farbách, strihoch a formách. A pretože tento kus oblečenia milujeme, zaujímalo nás, odkiaľ sa vlastne vzal.

S pásikovým tričkom je to podobné ako s džínsami. Tiež bolo najprv niečím, čo si obliekala iba úzka skupinka ľudí. Už začiatkom devätnásteho storočia ste mohli vidieť európskych námorníkov, ako brázdia moria a na sebe majú biele tričká s modrými pásikmi, čo je mimochodom dodnes najpopulárnejšia verzia tohto mimoriadne obľúbeného kúska oblečenia, ktorú zbožňuje aj vojvodkyňa Kate.

Bolo to tak preto, aby boli ľahko viditeľní v prípade, že by padli do mora a bolo by ich treba zachraňovať. V roku 1858 sa dokonca pásikové modrobiele tričko v jemne svetríkovej verzii stalo oficiálnym úborom francúzskeho námorníctva. Malo presne určený počet pásikov, aj odtieň modrej. Francúzske námorníctvo bolo sústredené v Bretónsku a tak sa takémuto typu trička začalo hovoriť bretónske pásikové tričko.