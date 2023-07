× #Lifestyle Visia na FB a Instagrame viac, ako ostatní: Ktoré znamenia sú závislé na sociálnych sieťach?

Z ich účtov sa dozviete aj to, čo pred dvomi týždňami raňajkovali a pred tromi týždňami mali na sebe na pracovnom pohovore. Spoznáte ich podľa sklonenej hlavy a neprítomného pohľadu. Tieto znamenia by si mali dávať sakramentské bacha na to, aby sociálnym sieťam nepodľahli úplne.