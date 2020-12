Ako zahnať pochmúrne myšlienky? Diana Hágerová má jednoduchý tip

Galéria (25)

Pochmúrnosti bolo v tomto roku asi viac ako veselosti a počasie tomu veľmi nepomáha. Minimálne jeseň a zima sa zatiaľ ukázali skôr v temnom a depresívnom šate, takže nám nezostáva nič iné, iba si pomôcť, ako vieme. Napríklad budúca dvojnásobná mamička, Diana Hágerová, to rieši oblečením. "Neviem či je to tým jesenným počasím, ale skoro stále si teraz idem svetlé outfity 😃 musím vyvažovať pochmúrnosť 😜" napísala na svojom Instagramovom účte.

Má to niečo do seba! O sile farieb sme už neraz písali. Dokážu ovplyvniť našu náladu aj celkové rozpoloženie. Byť svetlým bodom počas pochmúrnych dní, aj keď len na ulici či v práci, je to najmenej, čo môžete urobiť. Jednoducho skombinujte svetlé a pastelové kúsky, napríklad ako Diana. Pokojne buďte verná svojmu štýlu, či už je elegantný alebo ležérny. Základ je cítiť sa pohodlne.