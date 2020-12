Modelingová bohyňa Eva Herzigova dnes: Čo robí a čím sa živí? (FOTO)

Hoci nepatrí do top päťky, miesto na modelingovom olympe má isté. Blond vlasy, brutálny výstrih a štíhly pás z nej robili žiadanú modelku a sexbombu.

Eva sa narodila 10. marca 1973 v Litvínove, vtedy ešte v Československu. Svoju modelkovskú kariéru začala už v 16-tich rokoch a už vtedy sa o ňu fotografi išli potrhať. V 90-tych rokoch preslávila ako "Miss Wonderbra" a získala si srdcia agentov aj fanúšikov.

Jej popularita začala narastať po príchode do Paríža, hlavne po tom, čo sa stala modelkou značky Wonderbra. V roku 1994 bol Evin obrovský billboard vystavený na New Yorkskom Time Square a ju tak spoznal celý svet. Dokonca mala spôsobiť aj dopravné nehody, pretože pútala prílišnú pozornosť šoférov. Po tomto momente sa jej začali otvárať dvere k značkám ako Victoria’s Secret, Hugo Boss či Louis Vuitton. Počas svojej kariéry to skúšala aj ako herečka, keď si zahrala úlohu vo filme Strážni anjeli, Žena môjho priateľa či Inferno.

Po rozvode s Ticom Torreseom sa dala dokopy s podnikateľom Gregoriom Marsiajom, s ktorým má troch synov. Eva je dodnes aktívnou modelkou - napríklad na jar 2016 bola v kampani Georgea Armaniho "New Normal" a o rok neskôr bola tvárou novej kolekcie Gerryho Webera jeseň/zima 2017/2018. Popri svojej kariére sa samozrejme naplno venuje svojej rodine a ekologickým problémom, za čo si získala aj sypmatie Grety Thumbergovej. Spolu so svojou slávnou kolegyňou Terezou Maxovou pravidelne usporiadava charitatívne akcie, predovšetkým pre deti.