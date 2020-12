Z vianočnej idylky pohroma: Catherine Zeta-Jones skončila v posteli s hroznou bolesťou

Galéria (15)

Pustila sa do toho naplno a doplatila na to - vianočné zdobenie Catherine Zeta-Jones dopadlo tak nešťastne, že si zranila nohu a dielo zostalo nedokončené. 51-ročná herečka si chcela doma vyrobiť vianočné zátišie, ktorým sa chcela následne pochváliť na sociálnych sieťach a namiesto fotenia skončila na gauči s ľadovým obkladom okolo členku. Bolesť to vraj bola priam neznesiteľná, pretože jej spadla na nohu železná tyč, ktorú chcela ovešať dekoráciami. O deň na to sa však so slávnostným zátiším predsa podelila - čečina, srdcia a všade samé svietielka!