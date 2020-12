Čižmy, ktoré nedajú fanúšikom spávať: Simona, čo to máš na nohách?! (FOTO)

Galéria (36)

Simona predviedla jednoznačne najlepší street style uplynulého týždňa!

Simča to s módou (aj mimo móla) vždy vedela - pri tomto outfite však nestratili reč iba módni experti, ale aj jej instagramoví fanúšikovia.

Krainová sa môže popýšiť obrovskou zbierkou topánok, z ktorej tentokrát ukázala jedny skutočne mega štýlové. V nádhernom kabáte, sexi legínach a vysokánskych čižmách so zelenou podrážkou od MativanS takmer zastavila premávku v Prahe. "Pecka, dokonalé, brutálne, OMG..." reagujú fanúšikovia na tento outfit.

Jednoduché, elegantné, uhladené, šik!

Základom street style je vytvoriť dojem, že to, čo máte na sebe, nie je výsledkom nekonečného kombinovania a prezliekania sa; práve naopak - má to vyzerať tak, že ste na seba hodili prvé 3-4 kúsky, ktoré boli poruke. Ak vám navyše z toho vznikne to, čo Simone, trafili ste do čierneho! GALÉRIA