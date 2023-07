Zuzanita opísala, čo prežíva počas tehotenstva: Jedno dieťa a DOSŤ?

Galéria (48)

Neprehliadnuteľná Žilinčanka, ktorá sa zviditeľnila v zoznamovacej šou Take Me Out, pod srdcom nosí dcérku. "Naša princezná rastie ako z vody! V 7. mesiaci váži 2 kilogramy a ja snáď TONU! Ale tak hlavné je, že sme 100% zdravé!! Vraj by mala vážit ku koncu 9. mesiaca 3,5 kilogramu, tak dúfam, že sa zvyšné mesiace nerozrastie až natoľko, že potom ju budem mať problém porodiť,“ zverila sa pred pár dňami Zuzanita, ktorá kvôli nečakanému tehotenstvu preložila svadbu so snúbencom Zoltánom. Tá sa mala konať práve tento týždeň, v sobou 7. júla.

Tehuľka si požehnaný stav pochvaľuje. "Nikdy som si nemyslela, že byť tehotnou je pekná životná etapa, nakoľko moja sestra a známe len "nadávali“ na tehotenstvo. Že im býva zle, teplo, mávali bolesti atď... Chvalabohu, mňa moja princezná nejako výrazne neobmedzuje, ba priam už teraz mi každý deň vyčarí úsmev na tvári. Je super mať bruško a som naň veľmi hrdá,“ teší sa Zuzanita.

V šou Take me out bola Zuzanita žiarivá blondínka. Zdroj: TV JOJ