Galéria (78)

1. Michaela Majerníková

Nie veľmi známa herečka, ale zato obľúbená moderátorka rádia Expres – aj ona bola Sväťova láska. Randili spolu niekoľko rokov, vyzeralo to dokonca na manželstvo, no namiesto neho prišiel rozchod. „Prajem mu len to najlepšie,“ odkázala svojmu ex cez médiá, keď sa relatívne rýchlo po ukončení ich vzťahu oženil s Ľubicou Čekovskou.