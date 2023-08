Tori Spelling z kultového seriálu je na mizine: S piatimi deťmi žije v KARAVANE!

Zo splesniveného bytu sa presťahoval s rodinou do karavanu.

Galéria (23)

Šťastie sa na ňu v poslednom období neusmieva. Slávna herečka Tori, ktorá sa preslávila v seriály Beverly Hills 90210 ide vlastnou cestou. Po problémoch s bývaním v prenajatom byte, ktorý bol posiaty plesňou sa kvôli respiračným problémom jej detí presťahovali do karavanu. Zdroje Us Weekly tvrdia, že sa "len snaží mať so svojimi deťmi letnú dovolenku s rozpočtom, ktorý jej vyhovuje“.

Beverly Hills 90210 Zdroj: https://www.instagram.com/p/CjUAdqqJAxW/