Twiinsky prehovorili o NÁROČNÝCH chvíľach a priznali: TOTO na Instagram nedávame

Zdieľajú ho spoločné s dcérkami Lindou a Neou, blízko tiež majú milovaných rodičov, ktorí im s ratolesťami radi pomáhajú. A hoci ani jedna z Twiinsiek nemá po boku oficiálneho partnera, vyzerá to, že rodinnú idylku našli. Speváčky si teraz objavili na párty televízie Markíza , pre ktorú prezradili, že Linduška a Nea nie sú vždy takí anjelikovia, ako to vyzerá na sociálnych sieťach! Aj preto na dovolenke ocenia prítomnosť svojich rodičov. "Naše baby sú fakt trošku náročné. Asi by sme si tú dovolenku neužili, keby sme sa pri nich neprestriedali,“ povedala veľavravne Daniela s tým, že z roztomilej dvojice je sestrina Nea tá kľudnejšia.

Sestry Nízlové na Česko-Slovenskom plese 2023. Zdroj: https://www.instagram.com/veronikatwiins/