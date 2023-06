Saša Gachulincová: V modelingu si raz hore a raz dole, stretávame sa aj s ODMIETANÍM (rozhovor)

Galéria (23)

Dnes je etablovanou modelkou agentúry Elite Bratislava. Často spomína rodinu a dôležitosť dobre nastavených hodnôt. Rodičia ju viedli k športu, ktorému sa v rôznych formách venuje dodnes. Možno práve s ním spojená drina a odriekanie sa stali základom pre zvládnutie kariéry modelky. Nám pózovala na titulku magazínu BODY, ktorý sme vám pribalili k júlovej EVE.

Na ktoré pracovné skúsenosti najradšej spomínaš?

Na všetky. Za tých osemnásť rokov ich bolo naozaj veľa. Rada spomínam aj na začiatky, na obdobie, keď som žila v New Yorku, v Paríži, keď som chodila po kastingoch a fotila, na to, ako sme veľa lietali, aj keď sme vtedy na to nadávali. Teraz s odstupom času si to všetko veľmi vážim. Platí to aj dnes. Či je to v zahraničí, alebo na Slovensku, vždy som vďačná za každú prácu, či je to kampaň, katalóg, prehliadka. Som rada, že môžem spolupracovať s najväčšími profesionálmi v odbore.



Ktorý moment v tvojej kariére považuješ za najdôležitejší?

Keď ma agentúra a môj agent Saša Jány objavili. Keď som vyhrala Elite Model Look, spustila sa jazda na húsenkovej dráhe. Som Bohu, sebe, agentúre a rodine vďačná, že ma podporovali a že som mohla kariéru odpáliť vo veľkom hneď od začiatku. Dôležité je dobré nastavenie s materskou agentúrou, aby sa modelke darilo. Treba si vybrať tú správnu, ktorá má meno aj v zahraničí a sú v nej odborníci a špička vo svojom fachu.

Magazín BODY s krásnou Sašou Gachulincovou na titulke. Zdroj: EVA

Modeling môže na niekoho pôsobiť „schizofrenicky“. Na jednej strane je vyzdvihovaná krása, ktorá modelku posúva dopredu, no niekedy neprejde kastingom a kladie si otázku: Prečo? Je aj pre teba modeling stále skúškou sebavedomia alebo si už nad vecou?

To je pravda, stretávame sa aj s odmietaním. No ja som sa tým nikdy netrápila. Mám zdravé sebavedomie aj pokoru. Okrem výzoru sa na kastingoch berie do úvahy aj vyžarovanie, charizma modelky. Raz sú z teba nadšení, inokedy sa na teba ani nepozrú. Ak niečo nevyjde, nie som sklamaná. Viem, že nabudúce bude iná príležitosť. Jednoducho klient mal inú predstavu. Krása je subjektívna. Pre niekoho budete vždy najkrajšia na svete. Napríklad pre mamu.

Aké sú podľa teba najdôležitejšie predpoklady, najmä osobnostné, ak sa chce niekto venovať modelingu?

Musí byť chameleón, byť tvárny. Nie je na škodu byť introvert aj extrovert. Treba v tom nájsť rovnováhu a vedieť sa prispôsobiť. Zároveň buďte samy sebou, aj zdravo sebavedomé, no majte pokoru a skromnosť. A najmä počúvajte svoju agentúru, lebo tá chce pre vás to najlepšie. Spoločne vytvárate tím, to je podstata úspechu. Modelka musí byť aj trpezlivá. Nie je to moja doména, ale naučila som sa to. Zvykla som si na nekonečné čakanie na kastingoch, na dlhé cestovanie. Pripravte sa aj na samotu. A musíte byť extrémne profesionálne. Nezabúdajte, že modeling je sínusoida. Raz ste dole, raz hore.