Covidové rozvody: Prečo sa po pandémii častejšie rozvádzame?

Podľa štatistík rozvodovosť prudko stúpa oproti roku 2020. Austrália, Čína, Spojené kráľovstvo, USA, ale aj krajiny Európskej únie upozorňujú na to, že pribúda počet partnerov, ktorí počas pandémie kovidu alebo tesne po nej podali žiadosť o rozvod. Či je na vine vyslovene pandémia, ťažko povedať, pretože málokto uvedie kovid ako príčinu krachujúceho manželstva. Rozvádzajúce sa páry najčastejšie vyhlasujú, že za rozvodom stoja neriešiteľné nezhody, finančná nestabilita a existenčné problémy, nevera či strata zamestnania.

„Čierne scenáre týkajúce sa rozvodov či rozchodov predpokladali sociológovia od roku 2020. Kopírujeme celosvetový trend. Napríklad Spojené kráľovstvo zaznamenalo v roku 2020 nárast počtu žiadostí o rozvod o 122 percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Spolu s rozvodmi vzrástol aj enormný záujem o online poradenstvo týkajúce sa ukončenia vzťahu. Evidentne ide ruka v ruke so spoločenskou krízou i partnerská, rozchodová kríza,“ vysvetľuje psychologička Mgr.et Mgr. Barbora Brzáková Krelová z online poradne MOJRA.

Hádky medzi partnermi môžu prepuknúť z mnohých dôvodov. Keď sa vzťah kazí, nemali by sme sa báť pýtať sa ľudí zvonka. Zdroj: Shutterstock

O tom, čo sa počas lockdownu a po ňom vlastne dialo, sa zväčša dozvedáme na drinku s kamarátkami, ktoré sa onedlho budú opäť považovať za single. Ako Veronika: „Mali sme ukážkové manželstvo. Môj muž bol starostlivý, pre rodinu by spravil prvé aj posledné. To nie je dnes samozrejmé. Aby sme stíhali platiť popri našich troch chlapcoch hypotéku, bral aj prácu navyše a nadčasy. Priatelia si z nás robili žarty, že sme ako rodina z fotobanky, ktorá žiari šťastím a súdržnosťou, aj keď jej na fotke v pozadí horí dom. No a potom prišiel lockdown.“ Veronika popri home office prevzala úlohu učiteľky, upratovačky a opatrovateľky, jej muž však využil izoláciu na zveľaďovanie svojho tela.

„Na začiatku som ho podporovala a bola som hrdá, ako sa sám nakopol na online fitnes programy. Potom mi však to jeho počítanie zhybov a lajkov na Instagrame začalo liezť na nervy. Zameral sa len na seba. To, že na mňa padala práca, škola a celá domácnosť, ho vôbec nezaujímalo. A vlastne som ho prestala zaujímať aj ja. Čoraz častejšie sme sa hádali pre maličkosti, až to vyústilo do skutočne veľkej hádky, kde sa vyťahovali hriechy z minulosti.“ Veronika sa tak dozvedela – zrejme ako posledná na svete –, že jej muž má aféru.

Zdroj: Master1305

„To boli tie nadčasy. S kolegyňou. Úplne ma to prevalcovalo, ale keď sa na to pozriem spätne, poriadne mi to otvorilo oči a dalo lekciu o dokonalých rodinách na prvý pohľad.“ Hoci sa jej manžel zaprisahal, že sa všetko zmení, kolegyňu odstrihne zo života a všetko jej vynahradí, pre Veroniku už bolo na nápravu neskoro. „Stálo to mnoho preplakaných nocí, ale nemyslím si, že by som tú neveru mohla odpustiť. Sme už niekoľko mesiacov v rozvodovom konaní, naťahujeme sa o dom a deti. Nič príjemné to nie je, ale čo narobím?“

Skúška ohňom

Ako upozorňujú odborníci, pandémia a s ňou spojená nútená izolácia boli skúškou pre rodinné aj partnerské väzby. Pred nástupom kovidu bola práca z domu menej rozšírená, a hoci má home office mnoho výhod, nie je to v rámci vzťahov celkom ideálny scenár. Najmä ak sú páry nútené tráviť všetok svoj pracovný aj voľný čas pod jednou strechou. Zatiaľ čo niektorí partneri novú situáciu a čas strávený spolu privítali, iní zistili, že to zhoršilo už existujúce problémy alebo vyeskalovalo napätie, ktorému sa im doposiaľ darilo vyhnúť.

Nebojte sa povedať, ak sa vám niečo nepáči Zdroj: Shutterstock

„Myslím si, že ženy sa prvotne na lockdown a prácu z domu tešili. Predstavovali si, ako strávia čas s partnerom a deťmi, rozdelia si domáce práce a povinnosti, ale realita bola iná. Pribudol hladný, frustrovaný a naštvaný člen domácnosti. Ženy neustále čelia neúmernému podielu starostlivosti o domácnosť a deti, a to napriek tomu, že pracujú rovnaký počet hodín ako muži,“ myslí si psychologička a dodáva, že náchylnejšie ku kríze boli aj silné páry, pre ktoré bola pandémia poriadnou preverovacou skúškou stability vzťahu. „Pred pandémiou neboli nútení čeliť toľkým komunikačným problémom a nedorozumeniam, no razom sa im zmenila dynamika fungovania domácnosti. Dôvodom môže byť i to, že pandémia im vzala dobre zabehnuté a fungujúce rutiny, ktoré prinášali so sebou istoty, stabilitu a rytmus. Manželia sa ocitli v situácii, keď sa snažia a musia vyrovnať s tým, čo sa im deje a čo sa deje medzi nimi.“

Šťastie hľadaj…v trojici

Podobnú situáciu, v ktorej sa ocitla Veronika, riešila aj tridsaťdvaročná východniarka Lenka. Lenže v jej prípade k rozvodu zatiaľ nedošlo, s dôrazom na zatiaľ. Aj ona zistila, že muž má milenku, ale žiadne prosby sa nekonali. „Mala som už dlhšie podozrenie, že mi začal unikať – zrazu trávil čas mimo domu, služobné cesty sa predlžovali a musel pracovať aj cez víkend. Ale pripisovala som to tomu, že po kovide sa mu úspešne rozbehol biznis, konečne nebude musieť riešiť straty a obávať sa, ako vyplatí zamestnancov. Lenže v jednom kuse bol na telefóne. Keď som na neho vybalila, že má milenku, vôbec nespanikáril. S chladnou hlavou mi vysvetľoval, že síce mám právo byť nahnevaná, ale obe miluje rovnako a ani jednej z nás sa ne­chce vzdať. Samozrejme, ako prvé padlo slovo rozvod. Okamžite som chcela zbaliť seba aj dieťa a plačúc odísť z domu, ale som od manžela finančne závislá. Nie je to bohviečo, nerada sa tým chválim, ale je to tak. On sám chcel, aby som mu robila účtovníctvo, no najmä, aby som sa venovala rodine. Čo by som teraz bez vysokej školy a praxe robila?“ pýta sa Lenka.

Uvažujte logicky! Zdroj: Shutterstock

V manželskom trojuholníku žije už takmer dva roky a na to, že jej muž chodí úplne otvorene na dovolenku s milenkou a na MDŽ dostane rovnakú kyticu ako jej konkurentka, si ako-tak zvykla. „Samozrejme, nedá sa na to úplne zvyknúť. Pred svojou rodinou sa tvárim, že je všetko v poriadku, a ono to medzi nami v manželstve funguje celkom dobre, ale neviem, ako dlho budem takýto život zvládať. Nedávno som bola na stretnutí so spolužiakmi zo strednej školy a bola som prekvapená, koľko z nich sa po kovide rozviedlo. Dokonca tam vznikol pár – obaja čerstvo rozvedení sa dali dokopy. Zvláštne, nie?“

Keď sme položili odborníčke otázku, prečo stúpa rozvodovosť, keď už je po pandémii a život sa vrátil do starých koľají, vysvetlila to takto: „Ľudia počas pandémie väčšinou o rozvode uvažovali, čítali si, informovali sa, vyhľadali terapiu či pomoc odborníkov. Taktiež bola pozastavená alebo obmedzená činnosť súdov. Keď sa situácia uvoľnila, precitli, odhodlali sa a dotiahli svoje uvažovanie do konca.“ Podľa Barbory Brzákovej Krelovej je práve kríza stredného veku typická na prehodnocovanie doterajšieho života. „Ide o akési bilancovanie, s čím je človek spokojný a s čím, naopak, nie je. Nesúvisí to v podstate s kovidom a so samotnou pandémiou, mohol byť však oveľa väčší tlak na ľudí, ktorí sa práve v tejto kríze – spoločenskej i osobnej – ocitli.“



Hádky sú dobré, ak v nich preferujete hľadanie spoločného a nie výhru nad partnerom. Zdroj: Shutterstock

Posledná kvapka

Zaujímavé sú štatistiky, ktoré priniesla správa amerického National Library of Medicine. Až 69 percent párov, ktoré sa ocitli v rozvodom konaní, uvádzalo, že samotné rozhodnutie ukončiť vzťah odštartovala povestná „posledná kvapka“. Tá posledná kvapka, ktorá vás zatlačí na hranu trpezlivosti a pri ktorej zistíte, že ďalej už spolu fungovať nemôžete, ak si chcete zachovať zdravý rozum aj zvyšky hrdosti. Pre 24 percent rozvádzajúcich sa párov bola poslednou kvapkou nevera a tú zvládne len málo zväzkov. Oplatí sa vôbec investovať čas a energiu do niečoho, čo je podľa vás odsúdené na zánik? Psychologička Barbora Brzáková Krelová upozorňuje, že párové terapie sú v súčasnosti veľmi žiadané a mali by dostať šancu: „Terapie pomáhajú vydať sa správnym smerom – buď vzťah ukončiť, ak naozaj nemá perspektívu, alebo je natoľko rozvrátený, že nie je možnosť vo vzťahu pokračovať, alebo si opäť partneri nájdu k sebe cestu. Je chyba, ak si myslíme, že problémy sa vyriešia samy. Nevyriešia. Navyše sa môže prehĺbiť úzkosť, pocit zlyhania, strata motivácie a spolu s tým aj stroskotanie partnerských vzťahov.“