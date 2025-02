Broňa Holcinger Vedúca redakčného teamu EVA

Odštartovala to ABBA, ale zďaleka nie je jediná. Švédska hudobná scéna vyprodukovala také mená ako Roxette, Ace of Base, Avicii či Europe, zo Štokholmu sa chrlia hity pre Katy Perry, Taylor Swift aj The Weeknda. Je to vodou, mindsetom alebo génmi, že sa Švédsko stalo krajinou hudobných zázrakov?

