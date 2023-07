Pád na samé dno: Drogy a alkohol im takmer zničili život! Kto si prežil vlastné peklo?

Galéria (40)

Cara Delevingne

Cara Delevingne Zdroj: Ian Gavan

To, že má modelka problémy s drogami a alkoholom, sa šepkalo už dávno, ale definitívne to potvrdil jej návrat z festivalu Burning Man v septembri 2022, kedy nebola schopná na letisku v Los Angeles nastúpiť do lietadla. Špinavá a dezorientovaná sa motala okolo lavičky a keď jej fotky obleteli svet, bolo jasné, že modelka má vážny problém. Cara si uvedomila, že ak niečo nezmení, nedopadne to dobre. „Jediné, čo som vedela, bolo, že ak by som pokračovala v ceste, na ktorej som bola, skončila by som buď mŕtva, alebo by som urobila niečo naozaj hlúpe,“ priznala neskôr modelka. V decembri 2022 preto nastúpila na luxusnú kliniku, kde podstúpila odvykaciu kúru a od tej doby úspešne abstinuje a opäť žiari vo svete modelingu.