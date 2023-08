Neuveríte s kým trénuje Sagan! Neexistuje lepší parťák

Galéria (25)

Peťo, samozrejme trénuje, veď nechce nechať nič na náhodu, a do tréningového procesu zapojil aj svojho jediného syna Marlona. Spolu vyrazili na bicykloch do slovenských kopcov. „Nie je nič lepšie, ako vrátiť sa do rodného mesta a užiť si čas na dvoch kolesách s mojou pýchou a radosťou, synom Marlonom! Lepšieho parťáka na jazdu som si nemohol priať a objavovanie Žiliny a okolia s ním mi pripomenulo, že niekedy sa najväčšie víťazstvá v živote nenachádzajú na stupňoch víťazov pretekov,“ zneli dojímavé slová pod spoločnými fotografiami. Marlon sa podľa všetkého v svojom otcovi vidí a túži bicyklovať tak dobre, ako on. Peťo snáď ani nemôže byť viac hrdý.

Peter si so synom vychutnávajú jazdu po žilinskom bike parku. Zdroj: IG Peter Sagan

Už na začiatku roka Peter Sagan oznámil, že rok 2023 bude jeho poslednou sezónou v profesionálnom WorldTour pelotóne a chystá sa ukončiť kariéru na cestnom bicykli. Prezradil však aj svoje najbližšie ciele po ukončení kariéry – chce sa kvalifikovať na Olympijské hry v Paríži v roku 2024 na horskom bicykli v disciplíne XCO. Práve na svetovom šampionáte v Škótsku môže získať potrebné body, ktoré potrebuje pre účasť na Olympiáde.